Lima (AFP) Mehr als drei Monate nach seiner Begnadigung hat der frühere peruanische Staatschef Alberto Fujimori weitere gesundheitliche Probleme bekanntgemacht. Er habe einen "kleinen Tumor in einem Lungenflügel", sagte der 79-Jährige am Freitag einem Fernsehsender. Die Tumormarker seien "normal", er müsse aber alle vier Monate zur Beobachtung in eine Klinik.

