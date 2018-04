Genf (AFP) Bei der Explosion einer Gasflasche in einem Restaurant in der Schweiz sind 15 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Rettungskräfte ereignete sich das Unglück am Samstagmittag in einem italienischen Restaurant in Genf. Die Wucht der Explosion ließ Fensterscheiben bersten, Restaurantgäste und Kellner wurden durch umherfliegende Splitter verletzt.

