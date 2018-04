Berlin (AFP) Bei der Attacke mit einem Kleintransporter auf eine Menschenmenge in der Innenstadt von Münster sind am Samstag mindestens vier Menschen getötet worden. Unter den Toten war der Fahrer des Wagens, der sich nach Polizeiangaben selbst erschoss, wie eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums in Berlin bestätigte. Bei dem Vorfall wurden am Nachmittag zudem laut Polizei etwa 30 Menschen verletzt, mehrere von ihnen schwer.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.