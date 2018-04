Washington (AFP) Strafverfolgungsbehörden in den USA haben am Freitag die Kleinanzeigen-Seite Backpage wegen des Verdachts auf Unterstützung von Menschenhandel und Prostitution stillgelegt. "Backpage.com dazugehörige Seiten sind gesperrt worden", stand in einer Mitteilung, die Besuchern der Seite gezeigt wurde. Darüber prangten unter anderem die Wappen der US-Bundespolizei FBI, der Postinspektion Uspis und der Steuerbehörde IRS.

