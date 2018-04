Vatikanstadt (AFP) Ein früherer Diplomat des Vatikans ist unter Pädophilieverdacht festgenommen worden. Monsignore Carlo Alberto Capella stehe im Verdacht, in seiner Zeit als Botschaftsrat in Washington kinderpornografische Bilder heruntergeladen zu haben, teilte der Vatikan am Samstag mit. Die entscheidenden Hinweise seien im vergangenen August von den US-Behörden übermittelt worden, woraufhin der Diplomat nach Rom zurückbeordert worden sei.

