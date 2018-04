Berlin (AFP) Kurz vor der Kabinettsklausur in Meseberg sorgt der Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz weiter für Streit in der großen Koalition. Laut "Bild am Sonntag" zanken sich CSU und SPD darüber, ob das vereinbarte Kontingent von maximal 1000 Angehörigen pro Monat auf andere Monate übertragen werden kann, wenn die Zahl unterschritten wird.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.