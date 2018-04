Berlin (AFP) Die Ausgabebereitschaft der Deutschen für sogenannte Veggieprodukte ist einem Bericht zufolge regional sehr unterschiedlich. An der Spitze liege Hamburg, wo im vergangenen Jahr jeder Einwohner rechnerisch 12,69 Euro für Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis ausgegeben habe, berichtete die Zeitung "Welt am Sonntag" aus Berlin unter Berufung auf Zahlen der Nielsen-Marktbeobachtung. Weniger als die Hälfte war es demnach in Mecklenburg-Vorpommern, wo für durchschnittlich 6,07 Euro Sojabällchen, Bratlinge sowie andere vegetarische und vegane Produkte gekauft wurden.

