Düsseldorf (AFP) Neuer Vorsitzender der nordrhein-westfälischen SPD soll der Bundestagsabgeordnete Sebastian Hartmann werden. Die vom Landesvorstand eingesetzte Personalkommission sprach sich am Sonntag bei einer Sitzung in Kamen einstimmig für den 40-Jährigen aus dem Rhein-Sieg-Kreis aus, wie der amtierende Landesparteichef Michael Groschek in Düsseldorf mitteilte. Neue Generalsekretärin soll demnach die 47-jährige Dortmunder Landtagsabgeordnete Nadja Lüders werden.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.