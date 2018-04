Münster (AFP) Nach der tödlichen Amokfahrt eines 48-jährigen Deutschen in Münster hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) unterstrichen, dass es vollständige Sicherheit nicht geben könne. Die Tat habe einmal mehr gezeigt, "dass bei allen Bemühungen einer staatlichen Gemeinschaft leider eine absolute Sicherheit nicht möglich ist", sagte Seehofer am Sonntag bei einem Besuch in der nordrhein-westfälischen Stadt. Der Staat müsse aber weiterhin "alles tun, um solche Verbrechen in der Zukunft zu mindern oder vielleicht sogar zu verhindern".

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.