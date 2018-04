Leipzig (dpa) - Trainer Ralph Hasenhüttl hat Klarheit in den Stand der Verhandlungen um einen neuen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig gebracht und seine Bereitschaft für eine Verlängerung deutlich gemacht. «Jetzt ist der Verein am Zug, mir ein Angebot zu unterbreiten», sagte der 50-Jährige: «Das ist bis jetzt noch nicht passiert.» Hasenhüttl kann mit seiner Mannschaft am kommenden Donnerstag beim Rückspiel auswärts gegen Olympique Marseille den Einzug ins Halbfinale der Europa League schaffen.

