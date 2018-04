Istanbul (AFP) Die türkischen Behörden schieben hunderte Afghanen in ihre Heimat ab, die in den vergangenen Wochen in die Türkei gekommen sind. Ein erstes Charterflugzeug mit 227 afghanischen Einwanderern flog am Sonntagmorgen von Erzurum im Nordosten des Landes nach Kabul, wie die Nachrichtenagentur Dogan meldete. Insgesamt sollten in den kommenden Tagen 691 Afghanen abgeschoben werden.

