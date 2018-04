Budapest (AFP) In Ungarn hat die Wahl am Sonntagabend deutlich länger angedauert als vorgesehen. Noch rund drei Stunden nach der offiziell geplanten Schließung aller Wahllokale um 19.00 Uhr MESZ konnten die Wähler in einigen Wahllokalen weiter ihre Stimmen abgeben. Grund ist die hohe Wahlbeteiligung, wodurch sich vor manchen Wahllokalen lange Schlangen bildeten.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.