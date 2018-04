Berlin (AFP) Die Amokfahrt von Münster hat in der Union eine Diskussion über den Nutzen zusätzlicher Betonsperren gegen Fahrzeugattacken ausgelöst. Der CDU-Innenexperte Philipp Amthor begrüßte in der "Bild"-Zeitung vom Montag entsprechende Vorschläge von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Dagegen äußerte sich der innenpolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe, Volker Ullrich, skeptischer. Es könne so "nicht jeder Anfahrtswinkel" völlig blockiert werden.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.