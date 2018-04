Berlin (AFP) Nach Irritationen in Madrid über Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) im Zusammenhang mit dem katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont hat die Ressortchefin mit ihrem spanischen Kollegen telefoniert. Barley habe am Sonntag mit Rafael Catalá gesprochen "und dieses Missverständnis ausgeräumt", sagte ein Sprecher des Bundesjustizministeriums am Montag in Berlin.

