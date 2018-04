Berlin (AFP) Nach Berichten über einen Chlorgaseinsatz in der syrischen Rebellenhochburg Duma hat die Bundesregierung den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff "auf das Schärfte" verurteilt. Vieles deute darauf hin, dass sich die Berichte "bewahrheiten", erklärte am Montag ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. In diesem Fall hätte die Regierung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad "erneut international geächtete Waffen eingesetzt und Unschuldige auf grausame Art und Weise getötet".

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.