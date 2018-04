Darmstadt (AFP) Ein betrunkener Autofahrer hat nahe dem hessischen Darmstadt seinen Wagen mitten auf der Autobahn gestoppt. Die Autobahnpolizei wollte den 27-Jährigen in der Nacht zum Montag auf der A5 anhalten, weil er in Schlangenlinien fuhr, wie die Beamten mitteilten. Er hielt demnach zunächst kurz auf der zweiten Spur einfach an.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.