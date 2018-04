Berlin (AFP) Der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig ist neuer Ostbeauftragter der SPD. Der Parteivorstand wählte den sächsischen SPD-Landeschef am Montag in das neu geschaffene Amt, wie Generalsekretär Lars Klingbeil am Montag in Berlin sagte. "Wir wollen stärker werden in Gegenden, in denen wir uns nicht als stark wahrnehmen". sagte der Generalsekretär.

