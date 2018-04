Karlsruhe (AFP) Die Eilklage eines 13-jährigen Syrers mit subsidiärem Schutz auf Nachzug seiner Mutter aus der Türkei ist vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gescheitert. Würde der Mutter die Einreise erlaubt, könne dies nicht mehr rückgängig gemacht werden, wenn sich im Hauptsacheverfahren erweise, dass die Frau eigentlich keinen Anspruch darauf habe, hieß es in einem am Montag in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss. (Az. 2 BvR 1266/17)

