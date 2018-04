Istanbul (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat einen Türken in Deutschland angerufen, der bei einer Demonstration in Stuttgart von der deutschen Polizei "misshandelt" worden sein soll. Erdogan habe sich persönlich bei Yusuf Ünsal über den Vorfall informiert und ihm bei dem Telefonat am Sonntag gute Besserung gewünscht, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf das Präsidialamt.

