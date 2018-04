Frankfurt/Main (AFP) Die Polizei in Frankfurt am Main hat eine Rauschgiftbande zerschlagen. Bei umfangreichen Dursuchungen im Bahnhofsviertel wurden am vergangenen Donnerstag Drogen im Wert von rund 870.000 Euro beschlagnahmt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. In Frankfurt und im mittelfränkischen Fürth wurden elf Verdächtige festgenommen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.