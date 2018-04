Neubulach (AFP) Ein Heißluftballon hat sich am Sonntag beim Landeanflug bei Altensteig in Baden-Württemberg in einer Stromleitung verfangen. Der Korb mit fünf Menschen an Bord sei nach Kurzschlüssen zu Boden gegangen, erklärte der Kreisfeuerwehrverband Calw in Neubulach. Die Passagiere hätten sich bei der Kollision "instinktiv" zusammengekauert und dadurch wohl schlimmere Verletzungen vermieden. Laut Polizei blieben sie unverletzt.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.