Hamburg (AFP) Ein herrenloses Hängebauchschwein hat in Hamburg das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses unsicher gemacht. Wie die Polizei in der Hansestadt am Montag über das soziale Netzwerk Facebook mitteilte, meldete ein Bewohner den Beamten telefonisch zunächst ein vermeintlich gefährliches Wildschwein. Dieses habe sich vor Ort jedoch als "sehr freundliches Hängebauchschwein" erwiesen, zitierte die Polizei aus dem Einsatzbericht.

