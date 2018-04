Konstanz (AFP) Beim Brand in einer Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung und Landwirtschaft in Baden-Württemberg ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund drei Millionen Euro entstanden. Bei dem Feuer am Sonntagabend wurden das Schulungsgebäude und drei Stallungen mit teuren Geräten und moderner Melktechnik völlig zerstört, wie die Polizei Konstanz und die Staatsanwaltschaft Ravensburg am Montag mitteilten. Etwa 80 Rinder konnten demnach noch gerettet werden.

