Berlin (AFP) Das Bundesinnenministerium hat Unterstützung für die Forderung des Zentralrats der Juden in Deutschland signalisiert, antisemitischen Migranten notfalls das Bleiberecht zu entziehen. Er könne den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland "nur nachdrücklich unterstützen in seiner Forderung, dass in letzter Konsequenz auch demjenigen das Bleiberecht in Deutschland entzogen werden" müsse, "der sich wegen einer antisemitisch motivierten Gewalttat strafbar" mache, sagte Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU) der Zeitung "Die Welt" (Montagsausgabe).

