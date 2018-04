Karlsruhe (AFP) Nach der Razzia wegen der Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung in der Reichsbürgerszene am Wochenende ermittelt die Bundesanwaltschaft weiter. Es gebe noch keine neuen Erkenntnisse, sagte eine Sprecherin der Behörde in Karlsruhe am Montag auf Anfrage. Die Bundesanwaltschaft hatte am Sonntag die Wohnungen von acht Beschuldigten in Berlin, Brandenburg und Thüringen durchsuchen lassen.

