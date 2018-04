Berlin (AFP) Der Rückgang der Flüchtlingszahlen hat auch die Ausgaben für Entwicklungshilfe schrumpfen lassen: Im Jahr 2017 gaben die Geberländer etwas weniger Geld für Entwicklungszusammenarbeit aus als im Vorjahr, wie aus den am Montag veröffentlichten Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervorgeht. Der Grund liege in den geringeren Ausgaben für Flüchtlinge in den Geberländern, erklärte die OECD.

