Wolfsburg (AFP) In einer psychiatrischen Klinik im niedersächsischen Salzgitter hat ein Patient andere Patienten und einen Pfleger angegriffen. Ein 29-Jähriger Patient sei dabei lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei in Wolfsburg am Sonntagabend mit. Ein 61-Jähriger Patient sei schwer verletzt worden, ein 37-Jähriger Pfleger leicht. Weitere Mitarbeiter überwältigten den Angreifer.

