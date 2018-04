München (AFP) CSU-Chef Horst Seehofer hat sich erfreut über den klaren Wahlsieg von Ungarns rechtsnationalen Regierungschef Viktor Orban gezeigt. "Ich freue mich über den Wahlsieg. Es ist ja wiederholt ein sehr deutlicher Wahlsieg", sagte Seehofer am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München vor Journalisten. Seine Partei werde weiter die "Partnerschaft" mit dem wegen seines nationalistischen Kurses umstrittenen Orban pflegen, kündigte Seehofer an.

