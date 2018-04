Heidelberg (AFP) Die Gefahr für Brustkrebspatientinnen, nach einer Strahlen- oder Chemotherapie an einer Herzerkrankung zu sterben, ist nicht größer als bei der Durchschnittsbevölkerung. Zu diesem Schluss kommt eine am Montag veröffentlichte Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg. Die Wissenschaftler werteten dafür Daten von rund 350.000 Patientinnen aus US-Krebsregistern aus, die in den Jahren 2000 bis 2011 an Brustkrebs erkrankten, und verglichen sie mit der weiblichen Durchschnittsbevölkerung.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.