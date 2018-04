Frankfurt/Main (AFP) Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und das PEN-Zentrum Deutschland haben die Bundesregierung zu mehr Transparenz beim Vorgehen gegen einen Verlag aufgefordert, der der Unterstützung der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verdächtigt wird. "Wir fordern schnellstmögliche Aufklärung und rufen die Bundesregierung auf, den naheliegenden Verdacht, hier im Sinne der türkischen Regierung gehandelt zu haben, unverzüglich auszuräumen", erklärte Börsenvereinshauptgeschäftsführer Alexander Skipis am Montag in Frankfurt am Main.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.