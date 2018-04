Leipzig (AFP) Viele Kleinstädte vor allem in Ostdeutschland haben ihre Funktion als regionale Zentren verloren. In fast jeder dritten deutschen Stadt mit zehn- bis zwanzigtausend Einwohnern verschlechterte sich das Angebot öffentlicher Dienstleistungen seit der Jahrtausendwende, wie eine am Montag veröffentlichte Untersuchung des Leibniz-Instituts für Länderkunde (IfL) in Leipzig zeigt.

