Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat dem ungarischen Ministerpräsident Viktor Orban zu seinem "klaren Sieg" bei der Parlamentswahl gratuliert. Juncker werde dies Orban am Montag auch in einem Gratulationsschreiben mitteilen und am Dienstag mit ihm telefonieren, "um Fragen gemeinsamen Interesses zu diskutieren", sagte ein Sprecher des Kommissionschefs in Brüssel. Die Kommission freue sich angesichts "vieler gemeinsamer Herausforderungen" auf die Zusammenarbeit mit der neuen ungarischen Regierung.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.