Paris (AFP) In Frankreichs ältestem Atomkraftwerk Fessenheim an den Grenze zu Deutschland und der Schweiz ist der Reaktor Nummer zwei wieder hochgefahren worden. Der vor fast zwei Jahren abgeschaltete Meiler ist nach Angaben auf der Internetseite des Netzbetreibers RTE am Montagmittag in Betrieb genommen worden. Der Energiekonzern EDF bestätigte der Nachrichtenagentur AFP den Neustart. Der Reaktor soll in den kommenden Tagen seine volle Leistung erreichen.

