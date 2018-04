Belfast (AFP) Zum 20. Jahrestag des Karfreitagsabkommens haben drei London-treue paramilitärische Gruppen in Nordirland der Kriminalität abgeschworen. Bei einer Pressekonferenz am Montag in Belfast bekannten sich die Gruppen zu Recht und Gesetz "in allen Lebensbereichen", verurteilten "alle Formen krimineller Aktivitäten" und kündigten an, kriminelle Mitglieder auszuschließen.

