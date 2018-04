Tokio (AFP) Bei einem Erdbeben in Japan sind am Montag drei Menschen leicht verletzt worden. An Gebäuden und Straßen entstanden Schäden, wie örtliche Medien berichteten. Die japanische Wetterbehörde gab die Stärke des Bebens der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo zufolge mit 6,1 an. Der US-Erdbebenwarte zufolge hatte der Erdstoß eine Stärke von 5,7. Das Beben erschütterte den Westen der Hauptinsel Honshu 96 Kilometer nördlich von Hiroshima.

