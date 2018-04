Jerusalem (AFP) Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben am Montag Luftangriffe gegen "militärische Ziele" der radikalislamischen Hamas im nördlichen Gazastreifen geflogen. Am Vortag hätten Verdächtige die Grenze des Palästinensergebiets überschritten und auf israelischem Gebiet "Sprengsätze" platziert, erklärte die Armee zur Begründung. Die Sicherheitskräfte beschuldigten die Hamas, diese wolle das Grenzgebiet in eine "Kampfzone" verwandeln und die israelischen Grenzbefestigungen "beschädigen".

