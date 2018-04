Wien (AFP) Der bekannte österreichische Neonazi und Holocaust-Leugner Gerd Honsik ist tot. Honsik sei im Alter von 76 Jahren an seinem Wohnort in Ungarn gestorben, meldete die Nachrichtenagentur APA am Montag unter Berufung auf mehrere, nicht näher genannte Quellen. Honsik hatte unter anderem die rechtsextreme Zeitschrift "Halt" herausgegeben und war mehrmals wegen seiner Äußerungen zu Haftstrafen verurteilt worden.

