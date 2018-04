Istanbul (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat bei einem Telefonat mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin seine "Besorgnis" über die Angriffe auf die letzte syrische Rebellenbastion in Ost-Ghuta geäußert. Dies verlautete am Montag aus dem Präsidialamt in Ankara. Laut Aktivisten waren bei einem mutmaßlichen Giftgasangriff in Duma am Samstag 48 Menschen getötet worden.

