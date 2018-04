Washington (AFP) Verbraucherschützer in den USA haben am Montag Ermittlungen gegen die Video-Plattform YouTube und deren Mutterfirma Google wegen des Missbrauchs persönlicher Daten von Kindern gefordert. 23 Organisationen unterzeichneten eine Beschwerde an die US-Handelsbehörde FTC, wonach YouTube illegal Informationen von Minderjährigen sammelt, um diese für zielgerichtete Werbung zu verwenden.

