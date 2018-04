Berlin (dpa) - Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst treffen morgen den Flugverkehr in Deutschland. Reisende müssen sich auf massive Einschränkungen einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wird im Tarifstreit um die Bezahlung im öffentlichen Dienst die Flughäfen in Frankfurt/Main, München, Köln und Bremen bestreiken. In allen Bundesländern werde es zum Teil flächendeckende Warnstreiks geben, sagte Verdi-Chef Frank Bsirske. An Flughäfen sind die Bodenverkehrsdienste und teils die Flughafenfeuerwehr dabei.

