Frankfurt/Main (AFP) Die Bundesregierung bereitet einem Zeitungsbericht zufolge eine Änderung des Grundgesetzes vor, um den sozialen Wohnungsbau stärker unterstützen zu können. Mit dem neuen Artikel 104d solle dem Bund die Möglichkeit eröffnet werden, den Ländern künftig Finanzhilfen für gesamtstaatlich wichtige Investitionen der Länder und Gemeinden in diesem Bereich zu gewähren, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf den Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes. "Dadurch wird dem Mangel an preiswertem Wohnraum entgegengewirkt", heißt es demnach in dem Entwurf.

