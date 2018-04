Brüssel (AFP) Moderator Philippe Geubels sagt es gerade raus: "Es ist eine Sendung, in der man sich über Leute lustig macht, über die man sich nicht lustig machen sollte." Von Januar bis März moderierte der flämische Komiker immer sonntags die Sendung "Taboe" (Tabu), in der er mit und über fettleibige oder behinderte Menschen lacht. Dem niederländischsprachigen öffentlich-rechtlichen Sender Eén bescherte er damit Rekord-Einschaltquoten. Auch bei der Branchen-Messe MIPTV 2018 in Cannes sorgt die Show derzeit für Aufsehen.

