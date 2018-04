München (AFP) Bayern zahlt für Pflegebedürftige in Zukunft ein jährliches Pflegegeld von 1000 Euro. Damit sollten Menschen ab der Pflegestufe zwei Angehörigen oder Helfern eine finanzielle Entschädigung zur Anerkennung ihrer Hilfe gewähren können, entschied die Landesregierung am Dienstag in München. Erstmals soll das Pflegegeld im Spätsommer ausgezahlt werden. Die Zahlung soll künftig immer einmal pro Jahr erfolgen.

