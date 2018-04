Karlsruhe (AFP) Kleine Videokameras auf dem Armaturenbrett von Autos, sogenannte Dashcams, könnten künftig womöglich in Ausnahmefällen als Beweismittel zur Klärung von Verkehrsunfällen vor Gericht zugelassen werden. Diese Tendenz zeigte sich bei der mündlichen Verhandlung in einem umstritten Fall vor dem Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag. Wann die Karlsruher Richter ihr Urteil verkünden werden, blieb zunächst offen.

