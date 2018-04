Luxemburg (AFP) Deutschland darf Bürger anderer EU-Staaten an die USA oder andere Drittländer ausliefern. Das für deutsche Staatsangehörige geltende Auslieferungsverbot muss nicht auf alle EU-Bürger angewandt werden, wie am Dienstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied. Demnach hat allerdings ein von einem anderen EU-Land ausgestellter europäischer Haftbefehl Vorrang. (Az: C-191/16)

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.