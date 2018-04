Baden-Baden (AFP) Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, will sich auf der Klausurtagung des Bundeskabinetts für ein Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit einsetzen. "Hier ist die Regierung jetzt gefordert, ein ganz rasches Signal zu senden", sagte Hoffmann dem Radiosender SWR Aktuell. Der DGB-Chef ist am Dienstag bei der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg nahe Berlin zu Gast, dort soll er einen Vortrag halten.

