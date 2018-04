Moskau (AFP) In den Streit um die geplante Pipeline Nord Stream 2 kommt Bewegung. Der russische Konzern Gazprom erklärte am Dienstag, unter bestimmten Bedingungen könne weiter Erdgas durch die Ukraine geleitet werden. Jährlich könnten "zehn bis 15 Milliarden Kubikmeter" Gas im Transit in Richtung Europa fließen, "aber die ukrainische Seite müsste die wirtschaftliche Machbarkeit mit einem neuen Transit-Abkommen" garantieren, erklärte Gazprom-Chef Alexej Miller am Dienstag.

