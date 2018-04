Berlin (AFP) Die Spitzen der großen Koalition treffen sich im Mai zu einer Klausurtagung auf der Zugspitze. Es werde dort einen Zukunftsgipfel auf dem zum Wahlkreis von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gehörenden höchsten Berg Deutschlands geben, bestätigte die CSU-Landesgruppe in Berlin am Dienstag einen entsprechenden Bericht des "Münchner Merkur". Außerdem werde während des zweitägigen Treffens in Murnau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen getagt.

