München (AFP) Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, hat verwundert auf die Kritik an seinen Äußerungen zum Verkauf von Daten reagiert. "Also ich wundere mich schon etwas, wie meine Äußerungen eine Empörungswelle ausgelöst haben", sagte Landsberg am Dienstag im Bayerischen Rundfunk. Er forderte in der Diskussion um den Handel mit kommunalen Daten mehr Sachlichkeit.

