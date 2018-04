Mainz (AFP) Im Strafvollzug sind nach Recherchen von "Report Mainz" über 1500 Stellen nicht besetzt. Laut einer Umfrage unter den Justizministerien der 16 Bundesländer haben vor allem die Stadtstaaten Besetzungsprobleme, wie das ARD-Magazin am Dienstag berichtete. Allein in Berlin seien derzeit nach städtischen Angaben 279 Stellen unbesetzt - damit fehle jeder zehnte vorgesehene Beamte. Auch in Hamburg sei fast jede zehnte Stelle unbesetzt.

